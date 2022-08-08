В Северной Осетии объявили штормовое предупреждение 8 августа

В Северной Осетии в понедельник, 8 августа, в связи с комплексом неблагоприятных метеорологических явлений объявлено штормовое предупреждение.

Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

Так, с регионе ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20—25 м/с, на реках подъём уровней воды местами до неблагоприятных отметок.

Наряду с этим стало известно, что на Ямале действуют 11 лесных пожаров на площади почти 1 тыс. га.

Как передаёт «Ямал 1» со ссылкой на местные власти, в тушении задействованы 263 спасателя, спецтранспорт и вертолёты.

Ранее сообщалось, что в Приамурье, где из-за ливней затопило несколько районов, ввели режим ЧС.