В Приамурье ввели режим ЧС

В Приамурье, где из-за ливней затопило несколько районов, ввели режим ЧС.

«В связи со сложной паводковой обстановкой на территории области введён региональный режим ЧС. Все службы работают в усиленном режиме», — заявил губернатор Амурской области Василий Орлов, его слова приводятся на сайте регионального правительства.

Для проведения аварийно-спасательных работ, организации лодочных переправ в муниципалитеты направлены дополнительные силы Министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности области, а также Главного управления МЧС России по Амурской области.

По информации ГУ МЧС России по Амурской области, 32 населённых пункта в регионе находятся без автотранспортной доступности.

Ранее специалисты восстановили транспортное сообщение между двумя микрорайонами Тынды в Амурской области, которые оказались отрезанными из-за ливней.