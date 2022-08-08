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В Приамурье ввели режим ЧС

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В Приамурье, где из-за ливней затопило несколько районов, ввели режим ЧС.

«В связи со сложной паводковой обстановкой на территории области введён региональный режим ЧС. Все службы работают в усиленном режиме», — заявил губернатор Амурской области Василий Орлов, его слова приводятся на сайте регионального правительства.

Для проведения аварийно-спасательных работ, организации лодочных переправ в муниципалитеты направлены дополнительные силы Министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности области, а также Главного управления МЧС России по Амурской области.

По информации ГУ МЧС России по Амурской области, 32 населённых пункта в регионе находятся без автотранспортной доступности. 

Ранее специалисты восстановили транспортное сообщение между двумя микрорайонами Тынды в Амурской области, которые оказались отрезанными из-за ливней.

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