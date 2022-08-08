На Ставрополье спрогнозировали жару +37 °С с 8 августа

В Ставропольском крае, по прогнозу гидрометцентра региона, с понедельника, 8 августа, ожидается жара до +37 °С.

Об этом пишет «СвоёТВ».

«В течение суток 8 августа в юго-западных районах Ставропольского края местами ожидается чрезвычайная пожароопасность», — говорится в сообщении.

Во вторник, 9 августа, местами воздух прогреется до +37 °С, предупреждают специалисты.

Наряду с этим стало известно, что в Тюмени с 8 по 13 августа дневная температура воздуха не опустится ниже +25 °С. Об этом URA.RU сообщили в Гидрометеоцентре России.

«Средняя температура воздуха в Тюмени с 8 по 13 августа — +26...+28 °С. 9 августа — +29 °С, 13 августа — +25 °С», — говорится в прогнозе.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ряде российских регионов в ближайшие дни ожидается жара до +40 °С.