В Гидрометцентре предупредили о жаре до +40 °С в ряде регионов России

В ряде регионов России в ближайшие дни ожидается жара до +40 °С. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Наиболее жарко будет там, где Средняя, Нижняя Волга и Южный Урал. Тут температура прогнозируется на 4-6 градусов выше нормы. Она будет далеко зашкаливать за +30 °С», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд отметил, что в Астраханской, Волгоградской областях в течение недели ожидаются аномальные температуры до +40 °С. В степных районах Крыма — до +34...+37 °С, в Ростовской области и Калмыкии — до +36...+39 °С.

Ранее климатолог, заслуженный деятель науки России, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Семёнов, научный руководитель Института глобального климата и экологии, высказался в беседе с URA.RU о возможных последствиях глобального изменения климата.