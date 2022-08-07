Спасатели предупредили о тумане и грозах в Ленобласти 8 августа

Спасатели предупредили о тумане и грозах в Ленинградской области в понедельник, 8 августа.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник, 8 августа, на территории Ленинградской области ожидаются кратковременные дожди. Днём в отдельных районах региона будут грозы», — заявили в ведомстве.

Ночью и утром возможен туман, передаёт kp.ru.

Ранее климатолог, заслуженный деятель науки России, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Семёнов, научный руководитель Института глобального климата и экологии, высказался о возможных последствиях глобального изменения климата.