В музее-усадьбе Репина восстановили беседку XIX века

В музее-усадьбе Ильи Репина «Пенаты» на побережье Финского залива восстановили беседку «Башенка Шехерезады» XIX века.

Об этом сообщает «Российская газета».

«У Репина всегда бывало много гостей. А в приёмный день — среду — сюда мог приехать любой человек. Чтобы развлечь гостей, Репин, располагая хорошим финансовым обеспечением, и строил в парке многочисленные беседки, в том числе «Шехерезаду». В 1915 году на ней была установлена подзорная труба», — заявила Елена Гладкова, заведующая музеем «Пенаты».

Работы по сохранению беседки начались в 2021 году.

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