В Самарской области ожидается жара до +33 °С

В Самарской области в ближайшие дни ожидается жаркая погода.

Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на Приволжское УГМС.

По прогнозу, днём 8, 9 и 10 августа температура воздуха составит +30...+33 °С.

В региональном ГУ МЧС России советуют не находиться на солнце в течение продолжительного времени, избегать повышенных физических нагрузок. Также рекомендуется пить больше жидкости.

Также стало известно, что площадь лесного пожара в районе посёлка Лонгъюган Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа выросла до 800 га, передаёт «Ямал 1» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

По словам специалистов, угрозы для населённого пункта нет. Всего, по данным на 7 августа, в ЯНАО действует восемь природных пожаров.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 7 августа.