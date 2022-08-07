военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Самарской области ожидается жара до +33 °С

Короткая ссылка
В Самарской области в ближайшие дни ожидается жаркая погода.
В Самарской области ожидается жара до +33 °С
  • РИА Новости

Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на Приволжское УГМС.

По прогнозу, днём 8, 9 и 10 августа температура воздуха составит +30...+33 °С.

В региональном ГУ МЧС России советуют не находиться на солнце в течение продолжительного времени, избегать повышенных физических нагрузок. Также рекомендуется пить больше жидкости.

Также стало известно, что площадь лесного пожара в районе посёлка Лонгъюган Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа выросла до 800 га, передаёт «Ямал 1» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

По словам специалистов, угрозы для населённого пункта нет. Всего, по данным на 7 августа, в ЯНАО действует восемь природных пожаров.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 7 августа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить