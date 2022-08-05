В ряде районов Удмуртии установили четвёртый класс пожарной опасности лесов

На территории некоторых районов Удмуртии установили высокий (четвёртый) класс пожарной опасности лесов.

Об этом пишет izhlife.ru со ссылкой на Министерство природных ресурсов по региону.

В частности, речь идёт о лесах Воткинского, Шарканского, Дебесского, Кезского, Красногорского, Игринского и других районов республики.

Сотрудники лесничеств и лесопожарные формирования «Удмуртлеса» усилили патрулирование лесов и прилегающих территорий.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что спасатели предупредили жителей Прикамья о высоком риске возникновения лесных пожаров с 7 по 9 августа из-за жары.