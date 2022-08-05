В ряде районов Удмуртии установили четвёртый класс пожарной опасности лесов
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Об этом пишет izhlife.ru со ссылкой на Министерство природных ресурсов по региону.
В частности, речь идёт о лесах Воткинского, Шарканского, Дебесского, Кезского, Красногорского, Игринского и других районов республики.
Сотрудники лесничеств и лесопожарные формирования «Удмуртлеса» усилили патрулирование лесов и прилегающих территорий.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что спасатели предупредили жителей Прикамья о высоком риске возникновения лесных пожаров с 7 по 9 августа из-за жары.