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В ряде районов Удмуртии установили четвёртый класс пожарной опасности лесов

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На территории некоторых районов Удмуртии установили высокий (четвёртый) класс пожарной опасности лесов.
В ряде районов Удмуртии установили четвёртый класс пожарной опасности лесов
  • AP

Об этом пишет izhlife.ru со ссылкой на Министерство природных ресурсов по региону.

В частности, речь идёт о лесах Воткинского, Шарканского, Дебесского, Кезского, Красногорского, Игринского и других районов республики.

Сотрудники лесничеств и лесопожарные формирования «Удмуртлеса» усилили патрулирование лесов и прилегающих территорий.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что спасатели предупредили жителей Прикамья о высоком риске возникновения лесных пожаров с 7 по 9 августа из-за жары.

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