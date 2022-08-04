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В России перерабатывается всего 5% отходов электронного и электрического оборудования

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В России ежегодно образуется около 1,5 млн т отходов электронного и электрического оборудования, при этом перерабатывается всего 5% из них.
В России перерабатывается всего 5% отходов электронного и электрического оборудования
  • РИА Новости

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на Российского экологического оператора (РЭО), для увеличения процента переработанных отходов данного типа необходимо введение реестра добросовестных утилизаторов, а также формирование требований к утилизации электротехники.

По словам генерального директора ППК РЭО Дениса Буцаева, после вывода из эксплуатации электронная продукция превращается в отходы, которые содержат токсичные вещества: свинец, кадмий, ртуть, озоноразрушающие вещества, стойкие органические соединения, которые, в свою очередь, несут существенную угрозу для экологии, жизни и здоровья людей.

«Работа РЭО направлена на стимулирование глубокой переработки отходов ОЭЭО, формирование требований к процессам утилизации отходов электротехники, а также подготовку реестра ответственных утилизаторов, которые занимаются фактической материальной утилизацией, а не занимаются простой разборкой техники», — отметил Буцаев.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области планируют полностью перейти на раздельный сбор мусора к 2030 году.

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