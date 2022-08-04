На телевидении и в сети пройдёт трансляция концерта в честь 80-летия Ленинградской симфонии

Концерт покажут 9 августа на телеканалах «Россия» и «Россия — Культура», а также на онлайн-платформе «Смотрим».

Событие приурочено к юбилею первого исполнения знаменитой Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде. Концерт состоится в Санкт-Петербурге на стрелке Васильевского острова, около Ростральных колонн.

Ленинградскую симфонию исполнит Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета. Он же выступает и художественным руководителем всего мероприятия.

В мероприятии примут участие известные артисты, среди которых Андрей Кончаловский, Алексей Гуськов, Владимир Ильин, Константин Хабенский, Вита Корниенко, Светлана Крючкова и Евгений Ткачук.

В концертный репертуар включены стихотворения Анны Ахматовой и Ольги Берггольц, посвящённые трагическим событиям времён блокады Ленинграда. Кроме того, гости и зрители смогут услышать воспоминания людей, живших в те годы.

Ведущими события будут Андрей Малахов и Дарья Златопольская.

Ранее сообщалось, что в Москве 6 и 7 августа пройдут праздничные мероприятия по случаю 83-летия ВДНХ.