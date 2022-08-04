В Москве пройдут праздничные мероприятия по случаю 83-летия ВДНХ

В Москве 83 года со дня создания ВДНХ отметят масштабной развлекательной программой 6 и 7 августа.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Гостей ждёт более 200 различных мероприятий: мастер-классы, лекции, костюмированные программы, концерты, бесплатные экскурсии и другое.

Запланировано выступление всадников Кремлёвской школы верховой езды. Также состоится праздничный концерт «Сквозь время».

Ранее НСН сообщила, что с 1 по 10 июля на Манежной площади в столице прошёл фестиваль «10 лет. Новая Москва».