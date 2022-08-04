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В ХМАО усилили борьбу с лесными пожарами

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Дополнительная переброска лесопожарных формирований из Тюмени проведена в связи с неблагоприятным прогнозом сохранения высокого класса пожарной опасности в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в рамках Межрегионального плана маневрирования.
В ХМАО усилили борьбу с лесными пожарами
  • РИА Новости

Об этом пишет Вслух.ру.

В лесах на территории региона действует режим чрезвычайной ситуации. Обстановка продолжает оставаться напряжённой, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

По данным Авиалесоохраны, на сегодняшний день площадь, пройденная огнём, в Югре составляет около 14 тыс. га.

Наряду с этим ИА REGNUM передаёт, что в Красноярском крае, по данным регионального правительства, за прошедшие сутки ликвидировано два лесных пожара на территориях Енисейского и Богучанского районов. 

Всего в регионе действует четыре лесных пожара общей площадью 1,2 тыс. га.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области планируют восстановить 950,4 га лесов в 2022 году в рамках региональной программы «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

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