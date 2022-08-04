В ХМАО усилили борьбу с лесными пожарами
- РИА Новости
Об этом пишет Вслух.ру.
В лесах на территории региона действует режим чрезвычайной ситуации. Обстановка продолжает оставаться напряжённой, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.
По данным Авиалесоохраны, на сегодняшний день площадь, пройденная огнём, в Югре составляет около 14 тыс. га.
Наряду с этим ИА REGNUM передаёт, что в Красноярском крае, по данным регионального правительства, за прошедшие сутки ликвидировано два лесных пожара на территориях Енисейского и Богучанского районов.
Всего в регионе действует четыре лесных пожара общей площадью 1,2 тыс. га.
Ранее сообщалось, что в Мурманской области планируют восстановить 950,4 га лесов в 2022 году в рамках региональной программы «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».