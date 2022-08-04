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Синоптик Тишковец спрогнозировал «температурный форсаж» в центральной России в августе

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В августе в Центральной России ожидается «температурный форсаж», заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На старте августа лето включило температурный форсаж. Температура уже растёт до +27...+29 °С, дальше будет больше», — сказал он в интервью радио Sputnik.

Во второй половине месяца ожидается повышение температуры до отметок более +30 С°.

«На конец первой недели августа температурный фон в Центральной России выйдет на показатели +27...+32 °С. Столбики термометров 5 и 6 августа будут штурмовать тридцатиградусную отметку», — предупредил синоптик.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области на выходных сохранится жара, температура воздуха составит +31°С.

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