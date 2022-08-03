В Челябинской области на выходных сохранится 30-градусная жара

В Челябинской области на выходных сохранится жара, температура воздуха составит +31°С.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на областной ЦГМС.

«Дневная температура воздуха в субботу будет в районе +26...+31 °С. Специалисты ожидают переменную облачность, без существенных осадков. Ветер будет несильный, 2—7 м/с, местами ожидают порывы до 13 м/с», — говорится в сообщении.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал аномальную жару в европейских странах.