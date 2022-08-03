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В Оренбургской области произошло 29 лесных пожаров с начала года

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В Оренбургской области произошло 29 лесных пожаров с начала 2022 года. Число возгораний за аналогичный период 2021-го достигало 156.
В Оренбургской области произошло 29 лесных пожаров с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

«В текущем пожароопасном сезоне со стихией боролись на территориях 12 лесничеств. Суммарная площадь поражённых огнём территорий составила 232 га, из них 188 — территория, покрытая зелёными насаждениями. Это в два раза меньше, чем в прошлом году», — заявили в пресс-службе областного правительства.

Также стало известно, что с начала пожароопасного сезона в Ямало-Ненецком автономном округе площадь природных пожаров выросла почти до 8 тыс. га, передаёт «Ямал 1» со ссылкой на региональный департамент природно-ресурсного регулирования.

На данный момент в ЯНАО действует преимущественно средний класс пожароопасности, местами вероятность возникновения очагов оценивается как высокая.

Ранее сообщалось, что в Челябинскую область вернётся жаркая погода после небольшого похолодания.

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