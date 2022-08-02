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В Челябинскую область вернётся жара до +30 °С

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В Челябинскую область вернётся жаркая погода после небольшого похолодания.
В Челябинскую область вернётся жара до +30 °С
  • Gettyimages.ru
  • © Roman Donar / EyeEm

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«До конца недели температура воздуха в области прогреется до +30 °С. По ночам столбики термометров будут находиться на отметке от +9 °С до +14 °С. Преимущественно без осадков», — заявили синоптики.

Скорость ветра составит 2—7 м/с.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал аномальную жару в европейских странах.

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