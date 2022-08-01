Глава «Формулы Кино» назвал цель совместного показа российского и голливудского контента

Основной целью совместного показа российского и голливудского контента в объединённой киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» является привлечение внимания Министерства культуры России к проблеме кинотеатров.

Об этом заявил РИА Новости гендиректор киносети Алексей Васясин.

«Да, там будет, по сути, российский фильм, перерыв и видеоматериалы, под видеоматериалами будет какой-то голливудский контент», — сказал он, отметив, что общая продолжительность сеанса составит четыре часа.

По его словам, оба фильма будут показаны полностью, причём голливудский контент будет показан «как видеоматериалы, которые не требуют прокатного удостоверения».

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров попросила снять с кинотеатров ответственность за показ голливудских фильмов без прокатного удостоверения. Член организации Роман Исаев во время разговора с RT пояснил, что в нынешнем законодательном пространстве за трансляцию нелицензированных лент кинотеатры могут подпасть под административную и уголовную ответственность.

Подробнее — в материале RT.