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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Доминиканы

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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 у берегов Доминиканы.
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Доминиканы
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр сейсмологии Доминиканской Республики.

По его данным, эпицентр стихии находился в 20 км к северу от города Сан-Фернандо-де-Монте-Кристи, население которого превышает 42 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 19 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее стало известно, что восемь человек пострадали при землетрясении в Эквадоре.

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