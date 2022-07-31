Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Доминиканы

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 у берегов Доминиканы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр сейсмологии Доминиканской Республики.

По его данным, эпицентр стихии находился в 20 км к северу от города Сан-Фернандо-де-Монте-Кристи, население которого превышает 42 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 19 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее стало известно, что восемь человек пострадали при землетрясении в Эквадоре.