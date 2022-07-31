Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Доминиканы
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр сейсмологии Доминиканской Республики.
По его данным, эпицентр стихии находился в 20 км к северу от города Сан-Фернандо-де-Монте-Кристи, население которого превышает 42 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 19 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Ранее стало известно, что восемь человек пострадали при землетрясении в Эквадоре.