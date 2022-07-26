Восемь человек пострадали при землетрясении в Эквадоре

По меньшей мере восемь человек пострадали в результате землетрясения в Эквадоре, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную службу по управлению рисками и чрезвычайными ситуациями страны.

Отмечается, что 138 домов получило повреждения, ещё два разрушено. Эпицентр подземных толчков находился в 5 км к юго-западу от города Сан-Габриэль. 15 июля землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано у города Гуаякиль в Эквадоре.