Восемь человек пострадали при землетрясении в Эквадоре
По меньшей мере восемь человек пострадали в результате землетрясения в Эквадоре, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную службу по управлению рисками и чрезвычайными ситуациями страны.
Отмечается, что 138 домов получило повреждения, ещё два разрушено.
Эпицентр подземных толчков находился в 5 км к юго-западу от города Сан-Габриэль.
15 июля землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано у города Гуаякиль в Эквадоре.
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