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Синоптик Шувалов рассказал о ясной и солнечной погоде в Москве в начале августа

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Дарья Ускова
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в Москве и Московской области на следующей неделе.
Синоптик Шувалов рассказал о ясной и солнечной погоде в Москве в начале августа
  • © официальный портал Мэра и Правительства Москвы

«Ясно, солнечно и тепло. К концу недели температура повысится до +30 °C», — рассказал Шувалов.

По его словам, неделя пройдёт без осадков, однако в субботу и воскресенье существует вероятность дождя.

«У нас преобладает высокое давление, и оно будет определять погоду до конца рабочей недели. Август начинается с хорошей, летней и даже слегка жаркой погоды», — заключил синоптик.

Ранее сообщалось, что в Москве 31 июля ожидается до +26 °C.

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