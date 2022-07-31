Синоптик Шувалов рассказал о ясной и солнечной погоде в Москве в начале августа

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в Москве и Московской области на следующей неделе.

«Ясно, солнечно и тепло. К концу недели температура повысится до +30 °C», — рассказал Шувалов.

По его словам, неделя пройдёт без осадков, однако в субботу и воскресенье существует вероятность дождя.

«У нас преобладает высокое давление, и оно будет определять погоду до конца рабочей недели. Август начинается с хорошей, летней и даже слегка жаркой погоды», — заключил синоптик.

Ранее сообщалось, что в Москве 31 июля ожидается до +26 °C.