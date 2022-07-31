Синоптик Шувалов рассказал о ясной и солнечной погоде в Москве в начале августа
- © официальный портал Мэра и Правительства Москвы
«Ясно, солнечно и тепло. К концу недели температура повысится до +30 °C», — рассказал Шувалов.
По его словам, неделя пройдёт без осадков, однако в субботу и воскресенье существует вероятность дождя.
«У нас преобладает высокое давление, и оно будет определять погоду до конца рабочей недели. Август начинается с хорошей, летней и даже слегка жаркой погоды», — заключил синоптик.
Ранее сообщалось, что в Москве 31 июля ожидается до +26 °C.