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Синоптик Леус рассказал о погоде в столичном регионе в начале августа

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Ведущий специалист «Центра Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в столичном регионе в начале августа.
Синоптик Леус рассказал о погоде в столичном регионе в начале августа
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

В беседе с Общественной службой новостей он заявил, что будет тепло и без осадков. В понедельник и вторник в Москве ожидается +27...+29 °С, по области +25...+30 °С.

«В середине недели могут быть грозы, дожди, температура понизится на один градус. Но это будет кратковременно, и с четверга в области уже снова будет антициклон, погода солнечная, сухая, а температура на пару градусов будет чуть выше климатической нормы — от 25 до 30 °С», — сообщил Леус.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН рассказал, что в европейской части России в августе ожидается тёплая погода без природных аномалий.

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