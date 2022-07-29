военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

На Ставрополье обещают жару до +37 °С в выходные

Короткая ссылка
В Гидрометцентре Ставропольского края сообщили, что в регионе ожидается 37-градусная жара в ближайшие выходные, 30 и 31 июля.
На Ставрополье обещают жару до +37 °С в выходные
  • Gettyimages.ru
  • © VichoT

Об этом пишет «СвоёТВ».

«Осадков не ожидается. Ветер будет северо-восточный со скоростью 5—10 м/с», — говорится в сообщении.

Наряду с этим пресс-служба Удмуртского гидрометцентра сообщает о незначительном похолодании на выходных, информирует интернет-издание «Сусанин».

В ночь на 30 июля температура воздуха составит +8...+13 °С, днём +23...+28 °С. 31 июля днём — до +28 °С, возможны небольшие дожди, грозы.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что первые дни августа в столичном регионе будут тёплыми, температурные показатели не превысят отметку +28 °С.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить