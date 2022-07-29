На Ставрополье обещают жару до +37 °С в выходные
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Об этом пишет «СвоёТВ».
«Осадков не ожидается. Ветер будет северо-восточный со скоростью 5—10 м/с», — говорится в сообщении.
Наряду с этим пресс-служба Удмуртского гидрометцентра сообщает о незначительном похолодании на выходных, информирует интернет-издание «Сусанин».
В ночь на 30 июля температура воздуха составит +8...+13 °С, днём +23...+28 °С. 31 июля днём — до +28 °С, возможны небольшие дожди, грозы.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что первые дни августа в столичном регионе будут тёплыми, температурные показатели не превысят отметку +28 °С.