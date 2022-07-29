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Синоптик Шувалов спрогнозировал тёплую погоду в Москве в начале августа

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что первые дни августа в столичном регионе будут тёплыми с температурой воздуха +23…+28 °С.
Синоптик Шувалов спрогнозировал тёплую погоду в Москве в начале августа
  • globallookpress.com
  • © Roman Denisov

Возвращения 30-градусной жары в этот период ожидать не стоит, сообщил он в разговоре с «Вечерней Москвой».

«В первые два-три дня августа ожидается комфортная погода с температурой +23...+24 °С, а потом ещё в течение нескольких дней будет на 3—4 градуса выше. Но 30-градусной жары, изнурительного зноя не будет», — уточнил Шувалов.

По его словам, осадков в городе также не ожидается.

Ранее Александр Шувалов в пресс-центре НСН сообщил, что в европейской части России в августе ожидается тёплая погода без природных аномалий.

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