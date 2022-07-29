Синоптик Шувалов спрогнозировал тёплую погоду в Москве в начале августа

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что первые дни августа в столичном регионе будут тёплыми с температурой воздуха +23…+28 °С.

Возвращения 30-градусной жары в этот период ожидать не стоит, сообщил он в разговоре с «Вечерней Москвой».

«В первые два-три дня августа ожидается комфортная погода с температурой +23...+24 °С, а потом ещё в течение нескольких дней будет на 3—4 градуса выше. Но 30-градусной жары, изнурительного зноя не будет», — уточнил Шувалов.

По его словам, осадков в городе также не ожидается.

Ранее Александр Шувалов в пресс-центре НСН сообщил, что в европейской части России в августе ожидается тёплая погода без природных аномалий.