Вильфанд прогнозирует до +28 °С в Москве в начале августа

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве 1 августа начнётся потепление.
Вильфанд прогнозирует до +28 °С в Москве в начале августа
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  • © Karacan/Anadolu Agency

По данным Гидрометцентра, 1 августа в столице ожидается +23...+28 °С. 

«По предварительным расчётам, небольшое повышение температуры начнётся прямо с 1 августа. Температура будет постепенно повышаться на 1—2 °С. Не жара, конечно, но вполне летняя погода. Так что беспокоиться не стоит, лето в разгаре ещё», — передаёт слова Вильфанда ТАСС.

Ранее Вильфанд предупредил о сильных дождях в Сибири и на Дальнем Востоке.

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