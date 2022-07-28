Вильфанд прогнозирует до +28 °С в Москве в начале августа

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве 1 августа начнётся потепление.

По данным Гидрометцентра, 1 августа в столице ожидается +23...+28 °С.

«По предварительным расчётам, небольшое повышение температуры начнётся прямо с 1 августа. Температура будет постепенно повышаться на 1—2 °С. Не жара, конечно, но вполне летняя погода. Так что беспокоиться не стоит, лето в разгаре ещё», — передаёт слова Вильфанда ТАСС.

Ранее Вильфанд предупредил о сильных дождях в Сибири и на Дальнем Востоке.