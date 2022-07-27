В Удмуртии предупредили о высокой пожароопасности лесов с 28 июля

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В Удмуртии предупредили о высокой пожароопасности лесов местами с 28 июля по 1 августа.
В Удмуртии предупредили о высокой пожароопасности лесов с 28 июля
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета по делам ГО и ЧС.

На территории лесов нельзя использовать открытый огонь, бросать мусор.

Тем временем в Тюменской области в четверг ожидаются дожди, грозы, град, ветер с порывами до 18 м/с, передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России. Ночью — +12...+17 °С, днём — +20...+25 °С.

Ранее сообщалось, что в Татарстане объявлено штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью лесов.

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