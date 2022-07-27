В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности лесов

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В Татарстане объявлено штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью лесов.
В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности лесов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Пожароопасность IV класса ожидается местами с 28 июля по 4 августа.

В четверг — пятницу в республике ожидается +24...+29 °С в дневное время. Ветер северо-восточный, слабый, умеренный, передаёт inkazan.ru.

Ранее начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева рассказала о погоде в Нижегородской области в августе.

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