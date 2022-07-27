В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности лесов
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
Пожароопасность IV класса ожидается местами с 28 июля по 4 августа.
В четверг — пятницу в республике ожидается +24...+29 °С в дневное время. Ветер северо-восточный, слабый, умеренный, передаёт inkazan.ru.
Ранее начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева рассказала о погоде в Нижегородской области в августе.