В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности лесов

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью лесов.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Пожароопасность IV класса ожидается местами с 28 июля по 4 августа.

В четверг — пятницу в республике ожидается +24...+29 °С в дневное время. Ветер северо-восточный, слабый, умеренный, передаёт inkazan.ru.

Ранее начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева рассказала о погоде в Нижегородской области в августе.