Синоптик Мокеева рассказала о погоде в Нижегородской области в августе

Начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева рассказала о погоде в Нижегородской области в августе.

«Вообще, август, скорее всего, будет тёплым. Но вы сами понимаете, что это край лета и избежать холодных ночей будет невозможно», — заявила она в беседе с newsnn.ru.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в беседе с НСН рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.