На семи центральных вокзалах Москвы начали раздавать воду из-за жары
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«ЦППК снова раздаёт воду на семи центральных вокзалах», — говорится в сообщении Дептранса в Telegram.
Раздача воды осуществляется на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском и Савёловском вокзалах.
Также воду раздают на станциях Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово и Тушинская.
Ранее Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве 27 июля из-за жары.
До этого главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в беседе с НСН рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.