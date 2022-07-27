На семи центральных вокзалах Москвы начали раздавать воду из-за жары

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По причине жары на семи центральных вокзалах и станциях Москвы начали раздавать воду, сообщает Департамент транспорта столицы.
На семи центральных вокзалах Москвы начали раздавать воду из-за жары
  • Gettyimages.ru

«ЦППК снова раздаёт воду на семи центральных вокзалах», — говорится в сообщении Дептранса в Telegram.

Раздача воды осуществляется на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском и Савёловском вокзалах.

Также воду раздают на станциях Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово и Тушинская.

Ранее Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве 27 июля из-за жары.

До этого главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в беседе с НСН рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.

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