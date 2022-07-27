Группа Little Big отменила тур по России
- РИА Новости
«К сожалению, в силу текущих обстоятельств проведение нашего российского тура We Are Little Big, заявленного в прошлом году, не представляется возможным. Очень ждём следующей встречи», — говорится в заявлении в Instagram*.
Ранее Little Big сообщила о перебазировании в Лос-Анджелес.
В 2020 году клип группы на песню Uno стал самым просматриваемым на официальном YouTube-канале Евровидения.
* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.