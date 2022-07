Группа Little Big отменила тур по России

Музыкальная группа Little Big отменила запланированный на 2022 год тур по России. Об этом коллектив сообщил в соцсетях.

«К сожалению, в силу текущих обстоятельств проведение нашего российского тура We Are Little Big, заявленного в прошлом году, не представляется возможным. Очень ждём следующей встречи», — говорится в заявлении в Instagram*.

Ранее Little Big сообщила о перебазировании в Лос-Анджелес.

В 2020 году клип группы на песню Uno стал самым просматриваемым на официальном YouTube-канале Евровидения.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.