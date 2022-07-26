В Петербурге прошёл фестиваль «Опера — всем»

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В Санкт-Петербурге завершился XI Международный фестиваль «Опера — всем».
В Петербурге прошёл фестиваль «Опера — всем»
  • Gettyimages.ru
  • © Elena Davydova / EyeEm

Мероприятие проходило с 13 по 24 июля, его посетили 43 тыс. зрителей, сообщает «Петербургский дневник».

«Вечная музыка в изящных декорациях, великолепных архитектурных ансамблях — одно из лучших украшений петербургского лета. А ещё это возможность для людей бесплатно насладиться оперой», — отметил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Наряду с этим стало известно, что во Владивостоке 30 июля состоится фестиваль «Грани творчества», пишет zr.media.

Цель фестиваля — популяризация декоративно-прикладного искусства. 

Ранее сообщалось, что фестиваль танцевальной музыки Tarkhankut Summer Jam состоялся в Крыму.

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