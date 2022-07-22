В Крыму состоялся фестиваль танцевальной музыки

Фестиваль танцевальной музыки Tarkhankut Summer Jam состоялся на северо-западе Крыма, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

«В июле традиционно состоялся фестиваль Tarkhankut Summer Jam в селе Оленевка в парке Extreme Крым. На удобных площадках, на пляже и под крытыми шатрами участники погрузились в мир музыки и танцев, а также развивали свои навыки в рамках образовательных форматов, которые курировали признанные специалисты», — приводит «Крыминформ» сообщение.

Отмечается, что в рамках фестиваля прошли мастер-классы, танцевальные баттлы, DJ-сеты.

Также на площадке работала звукозаписывающая студия.

Ранее организаторы назвали состав артистов, которые выступят на сцене фестиваля «Таврида.Арт» в Крыму с 15 по 19 августа.