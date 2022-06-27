Стали известны хедлайнеры фестиваля «Таврида.Арт» в Крыму

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Организаторы назвали состав артистов, которые выступят на сцене фестиваля «Таврида.Арт» в Крыму с 15 по 19 августа.
Стали известны хедлайнеры фестиваля «Таврида.Арт» в Крыму
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

Хедлайнерами мероприятия станут рэпер Баста и певица Лолита.

В рамках фестиваля также выступят Лариса Долина и квинтет Игоря Бутмана.

Кроме того, в программе «Тавриды.Арт» заявлено выступление группы Uma2rman, Вани Дмитриенко, Александра Панайотова, рэпера ST, Burito, Александра Иванова и группы «Рондо».

Ранее НСН сообщила, что Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдёт с 30 июня по 3 июля в Самарской области.

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