Стали известны хедлайнеры фестиваля «Таврида.Арт» в Крыму

Организаторы назвали состав артистов, которые выступят на сцене фестиваля «Таврида.Арт» в Крыму с 15 по 19 августа.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

Хедлайнерами мероприятия станут рэпер Баста и певица Лолита.

В рамках фестиваля также выступят Лариса Долина и квинтет Игоря Бутмана.

Кроме того, в программе «Тавриды.Арт» заявлено выступление группы Uma2rman, Вани Дмитриенко, Александра Панайотова, рэпера ST, Burito, Александра Иванова и группы «Рондо».

Ранее НСН сообщила, что Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдёт с 30 июня по 3 июля в Самарской области.