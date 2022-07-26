На текущей неделе подтопления возможны в ряде регионов России

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Сильные осадки могут стать причиной подтопления местности на территории Адыгеи, Краснодарского, Забайкальского краев и регионов Северо-Кавказского федерального округа, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«Высокая водность рек и сильные осадки могут стать причиной подтопления низменных участков местности в Республике Адыгея, Забайкальском и Краснодарском краях, республиках Северо-Кавказского федерального округа», — приводит РИА Новости сообщение.

Также отмечается, что в горных районах данных субъектов возможен сход оползней и селей.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Крыму сообщила о сильных ливнях с грозами и штормовым ветром, которые ожидаются ближайшие два дня на полуострове.

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