На текущей неделе подтопления возможны в ряде регионов России
«Высокая водность рек и сильные осадки могут стать причиной подтопления низменных участков местности в Республике Адыгея, Забайкальском и Краснодарском краях, республиках Северо-Кавказского федерального округа», — приводит РИА Новости сообщение.
Также отмечается, что в горных районах данных субъектов возможен сход оползней и селей.
Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Крыму сообщила о сильных ливнях с грозами и штормовым ветром, которые ожидаются ближайшие два дня на полуострове.