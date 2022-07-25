В Крыму предупредили о ливнях и штормовом ветре 25—26 июля

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Пресс-служба ГУ МЧС России по Крыму сообщила о сильных ливнях с грозами и штормовым ветром, которые ожидаются ближайшие два дня на полуострове.
В Крыму предупредили о ливнях и штормовом ветре 25—26 июля
  • РИА Новости

«В связи с прохождением холодного атмосферного фронта днём и до конца суток 25 июля, 26 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, в дневные часы — с градом, грозы, шквал 20—25 м/с», — цитирует «Крыминформ» сообщение ведомства.

Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений, пишет «Новый Севастополь».

Ранее в региональном управлении МЧС России сообщили, что обстановка в Сочи, где был введён режим ЧС из-за непогоды, стабилизировалась.

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