В Татарстане объявили штормовое предупреждение на 26 июля

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В Татарстане объявлено штормовое предупреждение на вторник, 26 июля.
В Татарстане объявили штормовое предупреждение на 26 июля
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  • © Donat Photography / EyeEm

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

По прогнозу, днём и вечером местами возможны грозы, в отдельных районах ливни и град.

Порывы ветра могут достигать 15—20 м/с, местами до 24 м/с.

Штормовое предупреждение объявлено и на юге Тюменской области, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на региональный ЦГМС.

«26 июля на юге Тюменской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, днём возможен град, ветер юго-западный, западный 6—11 м/с, при грозе порывы до 15—19 м/с», — заявили синоптики.

Ночью +13...+18 °С, днём +27...+32 °С, местами +25 °С.

Ранее в Свердловской области предупредили об ухудшении погоды во вторник, 26 июля.

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