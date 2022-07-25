В Свердловской области предупредили о грозе и граде во вторник

В Свердловской области предупредили об ухудшении погоды во вторник, 26 июля.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«26 июля местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы, град. В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Влажные, скользкие поверхности затрудняют и делают травмоопасным передвижение людей», — отметили в ведомстве.

Если град застал на улице, рекомендуется найти укрытие. Нежелательно прятаться под деревьями, так как крупные градины и сильный ветер могут сломать ветки.

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