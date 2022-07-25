Стала известна дата онлайн-премьеры фильма «Молодой человек»

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Комедия «Молодой человек» о миллениале-неудачнике, решившем притвориться зумером, дебютирует на онлайн-площадке KION 28 июля и будет доступна для подписчиков сервиса. В кинотеатрах премьера фильма состоялась в июне 2022 года.
Стала известна дата онлайн-премьеры фильма «Молодой человек»
  • © Кадр из фильма «Молодой человек» (2022)

Картина режиссёра Александра Фомина «Молодой человек», главные роли в которой исполнили Павел Табаков, Ингрид Олеринская, Данила Козловский, Данила Поперечный, Валентина Ляпина и Rakhim, — это актуальная комедия о современном поколении 30-летних, у которых не получается найти своё место под солнцем. Главный герой — Ваня Ревзин (Павел Табаков), разменявший четвёртый десяток. Школу он закончил с золотой медалью, МГУ — с красным дипломом. На этом успехи молодого человека кончились: работа в банке не задалась, жена ушла к к. м. с. по боксу, а ипотеку за крошечную студию на окраине столицы никто не отменял.

Ревзин узнаёт, что его одноклассник-двоечник Коля (Данила Козловский) стал успешным предпринимателем и запустил конкурс с огромным призовым фондом для подростков, чтобы дать вчерашним школьникам путёвку в жизнь. Главный герой решается на аферу: используя свою моложавую внешность, он подделывает документы и отправляется на соревнование.  

Конфликт поколений, взросление и поиск себя, ностальгия по ушедшей юности — основные лейтмотивы «Молодого человека». Картина наполнена отсылками к поп-культуре 1990-х, на которые пришлась юность главного героя, и вполне современными пасхалками, понятными для подростков.

«Молодой человек» — полнометражный дебют Александра Фомина. Ранее он работал над сценариями таких проектов, как «Восьмидесятые», «Карамора» и «Последний москвич». Одним из продюсеров фильма выступил режиссёр Илья Найшуллер («Хардкор»).

Ранее в сети вышел российский детективный сериал «Капкан на судью» режиссёра Ярослава Мочалова. Роли в проекте исполнили Александр Домогаров, Виктория Толстоганова и Александр Горбатов.

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