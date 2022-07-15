За грехи отца: о чём детективный сериал «Капкан на судью»

В пятницу, 15 июля, в онлайн-кинотеатре KION вышел российский детективный сериал «Капкан на судью» режиссёра Ярослава Мочалова. Главные роли в проекте исполнили Александр Домогаров, Виктория Толстоганова и Александр Горбатов. Отправная точка сюжета — исчезновение несовершеннолетней дочери честного судьи Нестерова. За дело берётся лучший следователь полиции Забелин. Расследуя каждую зацепку, он выясняет, что девушку похитили. Оказывается, у судьи есть скелеты в шкафу, из-за которых он может потерять единственную дочь. Осторожно — спойлеры.

В онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера сериала «Капкан на судью». Детективную ленту снял режиссёр Ярослав Мочалов. Сюжет разворачивается вокруг расследования внезапного исчезновения дочери справедливого судьи, роль которого исполняет Александр Домогаров.

Служитель правосудия Нестеров празднует свой 55-й день рождения. На торжестве присутствуют жена (Виктория Толстоганова), дети, близкие друзья и коллеги именинника. Все поздравляют виновника торжества, восхищаются его дружной семьёй и веселятся. Когда наступает время дарить подарки, дочь Нестерова Аня (Ангелина Загребина) включает видеоролик с фотографиями отца. Пока все предаются воспоминаниям, она читает присланное ей на телефон сообщение и куда-то уходит.

Спустя время гости замечают, что Ани всё нет. Начинаются её поиски: брат с возлюбленной едут прочёсывать округу, мать обзванивает соседей, отец исследует дом и территорию вокруг него. Когда становится понятно, что Аня не просто ушла погулять, за дело берётся лучший следовать полиции — майор Забелин (Александр Горбатов).

Вместе со стажёром Забелин изучает каждую деталь, ищет зацепки и пытается вытянуть из судьи правду о его службе и отношениях с дочерью. Служитель закона предполагает, кто может быть причастен к похищению, но его догадки оказываются ложными.

В ходе расследования Забелин легко раскрывает совсем другое дело об убийстве. Таких поворотов в сериале несколько. С одной стороны, зритель понимает, что деталь вряд ли относится к Ане, да и на отдельный сюжет, как бывает в классических процедуралах, не тянет, а с другой — это усиливает интерес, так как загадок становится много и все они переплетены.

В целом история довольно предсказуема — к примеру, сразу становится очевидно, куда похититель отвезёт дочь судьи и что виноват во всём отец, а преступник явно был когда-то несправедливо им осуждён, за что хочет отомстить.

Если бы в сюжете не было других поворотов, зритель бы точно заскучал. Поэтому хочется сказать спасибо сценаристам, которые взяли за основу банальную историю с похищением и дополнили её разными интересными деталями.

Кадр из сериала «Капкан на судью»

© Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

У судьи и его близких немало скелетов в шкафу, о которых зритель узнаёт постепенно. Мать Ани, например, уверена, что у них с несовершеннолетней дочерью доверительные, дружеские отношения и она знает о ней всё. Но потом находит у неё в комнате противозачаточные препараты, которые та активно принимала. Вероятно, у Ани есть молодой человек, о котором мать ничего не знала. Доверие пошатнулось, и Нестерова понимает, что её дочери, как и всем подросткам, есть что скрывать.

Сын судьи считает себя недолюбленным родителями и ревнует к сестре, а супруга Нестерова, похоже, ранее уже была знакома со следователем Забелиным, о чём говорят их многозначительные взгляды при встрече.

Проект со стороны даёт зрителю возможность изучить психологию семейных взаимоотношений и то, как каждый ведёт себя в условиях сильного стресса.

Локации в картине в основном довольно обычные, но впечатляет место, где снимали, как Аню держат в заложниках, — маяк, окружённый тёмно-синей водой озера Сухо, навевающий чувство безысходности.

Дом семейства Нестеровых — ещё одно привлекательное пространство: большой, стильный, с окнами в пол.

Помимо прочего, интересно визуализировано логическое мышление следователя. Он изучает местность, каждый след, вмятину на траве и в итоге выдаёт свою версию произошедшего. Забелин озвучивает её стажёру и будто видит воочию всё, что говорит, — это же видит и зритель.

Кадр из сериала «Капкан на судью»

© Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Актёрский состав подобран удачно. Интересно наблюдать и за эмоциональными всплесками переживающего отца в лице Александра Домогарова, который угнетён чувством вины и пытается сделать хоть что-то, чтобы вернуть ребёнка домой живым и здоровым, и за сообразительным следователем: тот, напротив, не поддаётся панике и чувствам, а действует рационально и логично. Убил человека — виновен, и неважно, какие могли быть на то причины.

Тем не менее в сериале есть несколько моментов, которые кажутся нелепыми. То герои шутят не к месту и совсем не смешно, то сценаристы отправляют одного из основных персонажей в больницу после случайного падения с лестницы, что никак не оправдано сюжетом: складывается впечатление, что актёра просто на время слили.

Несмотря на это, картина цепляет внимание. К тому же семейные ценности и тема отцовских грехов всегда актуальны и интересны российскому зрителю.