В Тюменской области рассказали о работе по обеспечению пожарной безопасности в лесах
- РИА Новости
Об этом сообщает nashgorod.ru.
Сотрудники ведомства проверили исполнение законодательства в сфере лесопользования и правил пожарной безопасности. Нарушения выявлены в Упоровском районе.
Ответственные лица получили представление. В результате нарушения были устранены.
Также стало известно, что в лесах Пермского края ввели особый противопожарный режим до 10 сентября, передаёт kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минприроды.
В частности, запрещено разжигать костры в лесах вне оборудованных кострищ, разводить открытый огонь в парках, сжигать мусор.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прокомментировал аномальную жару в Европе.