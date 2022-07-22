В Тюменской области рассказали о работе по обеспечению пожарной безопасности в лесах

Короткая ссылка
В пресс-службе прокуратуры Тюменской области рассказали о работе по обеспечению пожарной безопасности в лесах.
В Тюменской области рассказали о работе по обеспечению пожарной безопасности в лесах
  • РИА Новости

Об этом сообщает nashgorod.ru.

Сотрудники ведомства проверили исполнение законодательства в сфере лесопользования и правил пожарной безопасности. Нарушения выявлены в Упоровском районе.

Ответственные лица получили представление. В результате нарушения были устранены.

Также стало известно, что в лесах Пермского края ввели особый противопожарный режим до 10 сентября, передаёт kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минприроды.

В частности, запрещено разжигать костры в лесах вне оборудованных кострищ, разводить открытый огонь в парках, сжигать мусор.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прокомментировал аномальную жару в Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить