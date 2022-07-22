В Тюменской области рассказали о работе по обеспечению пожарной безопасности в лесах

В пресс-службе прокуратуры Тюменской области рассказали о работе по обеспечению пожарной безопасности в лесах.

Об этом сообщает nashgorod.ru.

Сотрудники ведомства проверили исполнение законодательства в сфере лесопользования и правил пожарной безопасности. Нарушения выявлены в Упоровском районе.

Ответственные лица получили представление. В результате нарушения были устранены.

Также стало известно, что в лесах Пермского края ввели особый противопожарный режим до 10 сентября, передаёт kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минприроды.

В частности, запрещено разжигать костры в лесах вне оборудованных кострищ, разводить открытый огонь в парках, сжигать мусор.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прокомментировал аномальную жару в Европе.