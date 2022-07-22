В Челябинске предупредили о смоге

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В Единой дежурной диспетчерской службе Челябинска предупредили о смоге.
В Челябинске предупредили о смоге
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  • © Bryn Colton

Об этом сообщает URA.RU.

«По данным синоптиков, 22 июля с 22:00 на территории Челябинска до 19:00 25 июля ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (НМУ). Это слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия», — заявили в ЕДДС.

Заводам рекомендуется снизить объём выбросов. Горожанам посоветовали не открывать окна и по возможности не выходить на улицу.

Также стало известно, что в субботу, 23 июля, в Санкт-Петербурге испортится погода. Ожидаются ливни с грозами, передают «Невские новости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

По прогнозу, при грозе порывы ветра могут достигать 20 м/с.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что с пятницы, 22 июля, в Центральной России потеплеет до +30 °С.

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