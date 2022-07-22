Синоптик Шувалов рассказал о жаре в столичном регионе в выходные

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Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о жаре в столичном регионе в предстоящие выходные.
Синоптик Шувалов рассказал о жаре в столичном регионе в выходные
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Осадков в оба дня не ожидается, ветер сильным не будет ни при каких обстоятельствах, а максимальная температура будет под +30 °C. Это по-настоящему июльская погода», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, такая погода может продлиться до конца июля, температура воздуха составит +25...+28 °С. Есть вероятность отдельных кратковременных дождей.

Со своей стороны, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Общественной службой новостей подтвердил, что хорошая погода будет сопровождаться небольшими дождями.

«В понедельник местами создаются условия для грозовой деятельности, но не повсеместно. Они будут фрагментарные и облегчающие, потому что при температуре +28…+30 °С небольшой кратковременный дождь улучшает ситуацию и даёт ощущение свежести, также местами будет ветер до 15 м/с», — сообщил он.

Ранее синоптик Тишковец спрогнозировал 30-градусную жару в Центральной России с 22 июля.

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