Два номера газеты «Вечерняя Москва» 1945 года пополнили фонд Музея Победы

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Москвич передал в фонд Музея Победы два печатных выпуска газеты «Вечерняя Москва» от 10 мая и 25 июня 1945 года.
Два номера газеты «Вечерняя Москва» 1945 года пополнили фонд Музея Победы
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

Житель столицы Даниил Пискарёв рассказал, что номера сохранились благодаря его бабушке Лидии Николаевне Пискарёвой, которая в годы войны была ребёнком, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу музея.

«Коллекция наших фондов пополнилась довольно редкими номерами газеты «Вечерняя Москва» от 1945 года. Выпуск №108 датирован 10 мая, а выпуск №147 — 25 июня. Основная тема печатных изданий того периода — победа советского народа над фашистскими захватчиками», — отметила главный хранитель Музея Победы Наталия Засковец.

Ранее ФАН передавало, что памятные акции в 81-ю годовщину начала Великой Отечественной войны прошли в московском Музее Победы и на Соборной площади Главного храма ВС России.

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