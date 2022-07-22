Метеоролог Шувалов назвал «по-настоящему июльской» погоду в средней полосе России

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в регионах России в ближайшие дни.

«У нас есть только один участок, где высокие температуры приводят к не очень благоприятным последствиям, — это Якутия. Там температура +30…+33 °C, жарковато для этих мест, от этого лесные пожары», — объяснил синоптик.

По его словам, жаркий воздух был «выдавлен с двух сторон» с Европейского континента», по этой причине «нам досталась небольшая порция тепла».

«Началось всё с северо-запада и севера — в Архангельске +26…+28 °C. И вот оно приходит к нам, сегодня будет уже +25…+26 °C, в субботу и воскресенье +25…+30 °C — гарантированно для Подмосковья и центральных областей России», — рассказал специалист.

Шувалов также отметил, что циклоническая область, которая наблюдалась всю неделю, «сползла на юг».

«В основном сегодня это Воронеж, Липецк, Тамбов. Потом отрицательные аномалии и кратковременные грозовые дожди, грозы, местами град на Северном Кавказе, Кубани и в Ставрополье. Температуры там на 4—5 °C ниже обычных для этого времени года. В средней полосе хорошая, по-настоящему июльская погода», — заключил собеседник RT.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал солнечный август в Центральной России.