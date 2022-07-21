Синоптик спрогнозировал солнечный август в Центральной России

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал солнечный август в Центральной России.

Как он рассказал РИА Новости, также последний летний месяц порадует относительной жаркой погодой.



«Что касается августа, то заключительный месяц лета не подведёт и ещё порадует нас и солнцем, и относительно жаркими днями», — отметил синоптик.

Ранее эксперт по туризму, основатель туристического агентства Анна Верас в беседе с сайтом «Москва 24» дала рекомендации по путешествиям по России в августе.