Синоптик спрогнозировал солнечный август в Центральной России

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал солнечный август в Центральной России.
Синоптик спрогнозировал солнечный август в Центральной России
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Как он рассказал РИА Новости, также последний летний месяц порадует относительной жаркой погодой.

«Что касается августа, то заключительный месяц лета не подведёт и ещё порадует нас и солнцем, и относительно жаркими днями», — отметил синоптик.

Ранее эксперт по туризму, основатель туристического агентства Анна Верас в беседе с сайтом «Москва 24» дала рекомендации по путешествиям по России в августе.

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