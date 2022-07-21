Синоптик спрогнозировал солнечный август в Центральной России
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Как он рассказал РИА Новости, также последний летний месяц порадует относительной жаркой погодой.
«Что касается августа, то заключительный месяц лета не подведёт и ещё порадует нас и солнцем, и относительно жаркими днями», — отметил синоптик.
Ранее эксперт по туризму, основатель туристического агентства Анна Верас в беседе с сайтом «Москва 24» дала рекомендации по путешествиям по России в августе.