В Заполярье спасли белого медведя с застрявшей в пасти банкой
Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
«Успели. Спасли. Вытащили банку из пасти белого мишки!» — проинформировала она в своём Telegram-канале.
Она рассказала, что специалисты смогли погрузить животное в сон с первого выстрела. После удаления банки ветеринар обработал животному язык, на котором множество порезов.
Ранее молодой белый медведь с застрявшей во рту банкой сгущёнки пришёл за помощью к людям в посёлок Диксон Красноярского края.
Глава Росприроднадзора сообщала, что на помощь животному 20 июля вылетят ветеринары из Москвы.