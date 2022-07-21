В Заполярье спасли белого медведя с застрявшей в пасти банкой

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На севере Красноярского края спасли белого медведя, у которого в пасти застряла банка со сгущёнкой.
В Заполярье спасли белого медведя с застрявшей в пасти банкой

Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Успели. Спасли. Вытащили банку из пасти белого мишки!» — проинформировала она в своём Telegram-канале.

Она рассказала, что специалисты смогли погрузить животное в сон с первого выстрела. После удаления банки ветеринар обработал животному язык, на котором множество порезов.

Ранее молодой белый медведь с застрявшей во рту банкой сгущёнки пришёл за помощью к людям в посёлок Диксон Красноярского края.

Глава Росприроднадзора сообщала, что на помощь животному 20 июля вылетят ветеринары из Москвы.

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