Белый медведь с застрявшей во рту банкой сгущёнки пришёл за помощью к людям в Заполярье

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Молодой белый медведь с застрявшей во рту банкой сгущёнки пришёл за помощью к людям в посёлок Диксон Красноярского края. Об этом рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своём Telegram-канале.
Белый медведь с застрявшей во рту банкой сгущёнки пришёл за помощью к людям в Заполярье
  • Gettyimages.ru

«Надо спасать краснокнижное животное, которое находится на грани смерти», — написала Радионова.

Она отметила, что срочно собирается заседание рабочей группы.

Глава Росприроднадзора добавила, что на помощь животному 20 июля вылетят ветеринары из Москвы, сейчас решается вопрос с транспортом.

Также Радионова рассказала, что медведя придётся обездвижить для того, чтобы удалить банку. Она подчеркнула, что в Росприроднадзоре незамедлительно выдают разрешение на такие действия.

Ранее на Ямале два белых медвежонка прошли 600 км, чтобы вернуться к людям.

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