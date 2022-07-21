Власти Ставрополья рассказали о работе по обеспечению защиты от природных пожаров

В Ставропольском крае при подготовке к пожароопасному сезону создали более 2 тыс. км противопожарных минерализованных полос. Они защищают свыше 647 населённых пунктов. Ещё 1,6 тыс. км таких полос призваны защитить леса от возможных сезонных пожаров.

Об этом в ходе рабочей встрече в Москве говорили глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Эффективные решения, слаженная работа сил МЧС, краевых экстренных служб помогают защищать людей, урожай, поселения, природу Ставрополья. Спасибо министерству за участие и поддержку», — заявил Владимиров.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе продлили ограничения на пребывание жителей в лесах. Меры будут действовать до 1 августа, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт регионального правительства.

«Из-за высокой температуры воздуха и отсутствия осадков лесопожарная обстановка осложнилась, в день возникает до 30 новых очагов. Принято решение о продлении до 1 августа ограничения на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств», — отмечается в сообщении.

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму 21 июля.