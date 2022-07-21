МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму 21 июля

МЧС объявило штормовое предупреждение о сильных дождях с грозами и градом в Крыму в четверг, 21 июля.

Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу главного управления ведомства по Крыму.

«В ближайшие 1—2 часа и до конца суток 21 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20—25 м/с», — говорится в сообщении.

Высока вероятность аварий на дорогах, объектах ЖКХ и энергетики.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается резкое похолодание в субботу и воскресенье, 23—24 июля. Температура опустится до +12 °С.