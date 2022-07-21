МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму 21 июля
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Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу главного управления ведомства по Крыму.
«В ближайшие 1—2 часа и до конца суток 21 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20—25 м/с», — говорится в сообщении.
Высока вероятность аварий на дорогах, объектах ЖКХ и энергетики.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается резкое похолодание в субботу и воскресенье, 23—24 июля. Температура опустится до +12 °С.