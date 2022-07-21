В Севастополе объявили четвёртый класс пожароопасности
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
«В лесничествах установлен усиленный режим дежурства, мобильные группы МЧС России патрулируют особо опасные в пожарном отношении участки», — заявили в ведомстве.
Тем временем в Ханты-Мансийском автономном округе ввели режим повышенной готовности из-за угрозы возникновения лесных пожаров, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт регионального правительства.
Из документа следует, что такой режим подразумевает усиление работы экстренных служб для быстрого реагирования в случае ЧС.
Ранее сообщалось, что МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму 21 июля.