В Севастополе объявили четвёртый класс пожароопасности

В Севастополе объявили четвёртый класс пожарной опасности с пятницы, 22 июля.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«В лесничествах установлен усиленный режим дежурства, мобильные группы МЧС России патрулируют особо опасные в пожарном отношении участки», — заявили в ведомстве.

Тем временем в Ханты-Мансийском автономном округе ввели режим повышенной готовности из-за угрозы возникновения лесных пожаров, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт регионального правительства.

Из документа следует, что такой режим подразумевает усиление работы экстренных служб для быстрого реагирования в случае ЧС.

Ранее сообщалось, что МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму 21 июля.