В Оренбургской области 22 июля ожидается жара до +32 °С

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В Оренбургской области в пятницу, 22 июля, ожидается жаркая погода.
В Оренбургской области 22 июля ожидается жара до +32 °С
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  • © Rafael Frost / EyeEm

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Днём температура воздуха составит +30 °С, местами до +32 °С.

Тем временем в ночь на 22 июля местами по Удмуртии возможен туман, предупредили в республиканском МЧС. Днём в регионе прогнозируются грозы, передаёт ИА «Удмуртия».

По предварительным данным, в выходные погода в республике существенно не изменится.

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение о сильных дождях с грозами и градом в Крыму в четверг, 21 июля.

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