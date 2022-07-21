В Оренбургской области 22 июля ожидается жара до +32 °С
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
Днём температура воздуха составит +30 °С, местами до +32 °С.
Тем временем в ночь на 22 июля местами по Удмуртии возможен туман, предупредили в республиканском МЧС. Днём в регионе прогнозируются грозы, передаёт ИА «Удмуртия».
По предварительным данным, в выходные погода в республике существенно не изменится.
Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение о сильных дождях с грозами и градом в Крыму в четверг, 21 июля.